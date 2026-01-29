Viene bocciata come guardia giurata | Frequentava pregiudicati Fa ricorso e vince contro la prefettura

Viene bocciata come guardia giurata perché avrebbe frequentato pregiudicati. Dopo aver fatto ricorso, riesce a vincere contro la prefettura. L’uomo, che lavora come vigilante da nove anni, aveva chiesto di ottenere il ruolo di guardia particolare non armata, incaricato di pubblico servizio. La sua richiesta era stata respinta, ma ora la sentenza ha ribaltato la decisione.

ANCONA Lavora come vigilante da nove anni e fa domanda per diventare guardia particolare non armata, figura specifica che riveste la carica di incaricato di pubblico servizio. La prefettura boccia la richiesta, non rilasciando il nulla osta per il titolo. Lei fa ricorso al Tar e vince. La storia è quella di un’anconetana che, assistita dall’avvocato Maurizio Discepolo, ha impugnato l’atto con cui la prefettura aveva bocciato il rilascio del decreto di approvazione alla nomina, richiesto a fine 2024. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Viene bocciata come guardia giurata: «Frequentava pregiudicati». Fa ricorso e vince contro la prefettura Approfondimenti su Ancona Lavora Alunna insufficiente solo in matematica e con documentata discalculia viene bocciata. La famiglia fa ricorso e il TAR sospende il provvedimento "Topo d'auto" minaccia con un martello la guardia giurata e viene arrestato per rapina La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ancona Lavora Argomenti discussi: Viene bocciata come guardia giurata: Frequentava pregiudicati. Fa ricorso e vince contro la prefettura. Viene bocciata come guardia giurata: «Frequentava pregiudicati». Fa ricorso e vince contro la prefetturaANCONA Lavora come vigilante da nove anni e fa domanda per diventare guardia particolare non armata, figura specifica che riveste la carica di incaricato di pubblico servizio. La prefettura ... corriereadriatico.it Ancora una volta l’azione di governo della Todde viene sonoramente bocciata da un organo giudiziario. La Presidente Todde dimostra tutta la sua inadeguatezza istituzionale e politica nella gestione della sanità sarda. Dopo il clamoroso schiaffo inflitto dalla - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.