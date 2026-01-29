Viene bocciata come guardia giurata | Frequentava pregiudicati Fa ricorso e vince contro la prefettura

Viene bocciata come guardia giurata perché avrebbe frequentato pregiudicati. Dopo aver fatto ricorso, riesce a vincere contro la prefettura. L’uomo, che lavora come vigilante da nove anni, aveva chiesto di ottenere il ruolo di guardia particolare non armata, incaricato di pubblico servizio. La sua richiesta era stata respinta, ma ora la sentenza ha ribaltato la decisione.

ANCONA Lavora come vigilante da nove anni e fa domanda per diventare guardia particolare non armata, figura specifica che riveste la carica di incaricato di pubblico servizio. La prefettura boccia la richiesta, non rilasciando il nulla osta per il titolo. Lei fa ricorso al Tar e vince. La storia è quella di un’anconetana che, assistita dall’avvocato Maurizio Discepolo, ha impugnato l’atto con cui la prefettura aveva bocciato il rilascio del decreto di approvazione alla nomina, richiesto a fine 2024. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

