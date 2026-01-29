Videosorveglianza Santarcangelo potenzia il sistema Sacchetti | Rafforziamo il controllo del territorio

Il Comune di Santarcangelo ha deciso di rafforzare la sicurezza. Con l’approvazione del protocollo d’intesa con l’azienda Record srl, il municipio potrà installare un nuovo sistema di videosorveglianza. L’obiettivo è aumentare il controllo sul territorio e rendere più sicchi i quartieri, integrando le telecamere già presenti. Sacchetti, il sindaco, spiega che questa mossa serve a tutelare cittadini e commercianti, migliorando la sorveglianza urbana.

Con l’approvazione da parte della giunta del protocollo d’intesa con l’azienda Record srl, l’amministrazione comunale di Santarcangelo potrà dotarsi come annunciato di un nuovo sistema di videosorveglianza che implementerà i circuiti di sicurezza urbana già esistenti. Azienda leader nel settore.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Santarcangelo Videosorveglianza A Penne il Comune potenzia la sicurezza con il sistema di videosorveglianza [VIDEO] Il Comune di Penne ha deciso di investire sulla sicurezza. Cattolica potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianza Cattolica potenzia la sicurezza urbana grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Santarcangelo Videosorveglianza Problema sicurezza a Santarcangelo: via libera al potenziamento della videosorveglianzaCon l’approvazione da parte della giunta del protocollo d’intesa con l’azienda Record srl, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo potrà dotarsi come annunciato di un nuovo sistema di ... altarimini.it La rivista Basiliskos venerdì 30 gennaio a Matera Interverranno l'editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo, il direttore responsabile della pubblicazione Carmine Cassino e l'autore del contributo "Une Lucanie éternelle Prospettive eco-storiche nella Lu facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.