VIDEO | Riemerge un Raffaello perduto restituita alla città una delle 15 copie al mondo della Madonna del Velo 

Un dipinto di Raffaello, nascosto tra le mura dell’Università di Palermo, torna alla luce dopo secoli. La Madonna del Velo, una delle 15 copie al mondo, è stata restituita alla città con un video che mostra il ritrovamento. Per anni, l’opera è rimasta in silenzio, lontana dai riflettori, ora invece riemerge, pronta a raccontare la sua storia.

C'è un dipinto che ha abitato per secoli, in silenzio, le sale dell'Università di Palermo. Una presenza nascosta di un osservatore muto, rimasto lontano dai clamori della ribalta. Oggi, dopo un lungo e paziente lavoro di restauro e di studio, quella tela torna a parlare e lo fa con la voce.

Il 13 dicembre una storica immagine della Madonna del Latte Dolce torna a emergere da un luogo inatteso, riaffermando il suo ruolo di simbolo di conforto e speranza per mamme e future madri.