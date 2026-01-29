Atene si prepara a vivere una serata di festa. A poche ore dal fischio d’inizio della partita, le tifoserie di Panathinaikos e Roma si mostrano gemellate, con le strade che si tingono di giallorosso e verde. Nemici solo per novanta minuti, mentre il resto del tempo si godono la passione condivisa.

Nemici solo per novanta minuti. A poche ore dal fischio d’inizio di Panathinaikos-Roma, ultima giornata della fase a gironi di Europa League, Atene si colora di giallorosso e verde. Le due tifoserie hanno celebrato insieme il loro storico gemellaggio, trasformando la vigilia in una festa. I gruppi di Panathinaikos e Roma si sono ritrovati nei pressi dell’ Apostolos Nikolaidis Stadium, tra cori, bandiere e un lungo festeggiamento proseguito nella notte all’interno di un locale cittadino. Un legame che affonda le radici oltre vent’anni fa, nato nel mondo del basket dopo una sfida di Eurolega tra la Lottomatica Roma – oggi Virtus Roma – e il Panathinaikos nel 2000. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - VIDEO | Panathinaikos-Roma, vigilia di festa: tifoserie gemellate ad Atene

In vista dell'incontro di Europa League tra Panathinaikos e Roma, è interessante conoscere la storia del gemellaggio tra le due tifoserie.

La Virtus Bologna ha perso contro il Panathinaikos ad Atene, senza la presenza di Luca Vildoza.

