VIDEO | Mourinho e l’abbraccio al raccattapalle | un’altra notte da Special One

José Mourinho torna a far parlare di sé in Champions League. Dopo la vittoria che ha spalancato le porte ai playoff, il tecnico portoghese ha stretto forte un raccattapalle a bordo campo, subito dopo il gol che ha chiuso la partita sul 4-2. Un gesto semplice, ma che ha fatto il giro d’Europa, dimostrando ancora una volta il suo carattere e la sua vicinanza ai più giovani.

José Mourinho torna protagonista in Champions League con un gesto che fa il giro d'Europa: nel finale della sfida tra Benfica e Real Madrid, decisiva per l'accesso ai playoff, l'allenatore portoghese ha abbracciato un raccattapalle a bordocampo subito dopo il gol del definitivo 4-2, firmato dal portiere Trubin. Un'esultanza istintiva, nata dalla tensione del momento, che riporta alla memoria altri episodi simili nella carriera dello Special One. Benfica-Real Madrid, la notte folle del Da Luz. La partita si è accesa nel finale, quando il Benfica ha trovato il gol che ha chiuso i conti e consegnato la qualificazione.

