Video Lo spettacolo del laghetto del Pertus avvolto dalle nuvole

Questa mattina, il laghetto del Pertus si mostra ancora avvolto da una coltre di nuvole e neve. Le vette intorno sono nascosti, creando un paesaggio da cartolina. Il cielo grigio e la neve fresca rendono il luogo ancora più suggestivo, attirando gli escursionisti curiosi di scattare qualche foto. Qualcuno spera che il tempo migliori presto, per scoprire meglio le bellezze di questa zona.

Un paesaggio poetico e spettacolare di neve e nuvole ha avvolto nei giorni scorsi le vette intorno al laghetto del Pertus, nella zona a circa 1.300 di altitudine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo. Uno scenario davvero unico ripreso nel video del nostro lettore Paolo De Andreis che qui vi proponiamo. “Il laghetto era ghiacciato e tutto intorno si poteva ammirare una corona di nuvole bianche davvero spettacolare - racconta Paolo - Io abito a Milano e appena posso raggiungo molto volentieri le vostre montagne, disegnano paesaggi bellissimi”. E sempre dalla stessa zona, alta Valle San Martino, abbiamo ricevuto altre foto spettacolari come quelle scattate da Nicolò De Andreis che vedete sotto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

