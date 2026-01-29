VIDEO | Da Pornhub a Onlyfans content creator ligure evade le tasse per oltre 150mila euro

Un creator di contenuti ligure ha accumulato più di 150 mila euro di tasse non pagate. Pubblicava video a pagamento su diverse piattaforme, tra cui Pornhub e Onlyfans, ma non ha dichiarato i soldi guadagnati. La Guardia di Finanza ha scoperto tutto e ora rischia grosso.

Da Pornhub a Onlyfans, da Instagram a Imdb, pubblicava video a pagamento ma evadeva le tasse: così un content creator ligure è finito nei guai. La verifica è stata svolta dalla guardia di finanza di Savona, che ha controllato diversi soggetti che ricevevano compensi attraverso la pubblicazione di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Pornhub Onlyfans Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagare In questo articolo si analizzano i guadagni di due content creator su OnlyFans, che avrebbero incassato circa 800mila euro in cinque anni senza dichiararli al Fisco. Creator e agenzie OnlyFans in Italia: come smascherare le ghost creator? La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pornhub Onlyfans Argomenti discussi: You can leave your hat on. 9 settimane e ½ , 40 anni dopo; Cos’è la tassa etica e qual è il suo impatto su onlyfanser e pornostar. La proposta dei Radicali per abolirla; L’AI sta cambiando anche l’industria pornografica; Paris Hilton si unisce alla lotta contro i deepfake sessuali con IA. Il numero di utenti iscritti a OnlyFans è più che raddoppiato negli ultimi 3 anni. Oggi se ne contano 377 milioni. Più dell’intera popolazione degli Stati Uniti d’America. E crescono a un ritmo vertiginoso. Sono loro il motore di un’economia che, nell’ultimo anno, h facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.