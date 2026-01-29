La partita tra Benfica e Real Madrid si conclude con un colpo di scena al 90'+1. Il portiere del Benfica, Trubin, segna un gol incredibile all’ultimo minuto di gioco, regalando ai lusitani la qualificazione ai playoff di Champions League. La notte all’Estadio da Luz rimarrà impressa come quella in cui un portiere ha deciso il destino della sua squadra con un gol quasi impossibile.

Notte irreale all’ Estadio da Luz. Il Benfica è ai playoff di Champions League grazie a un gol che ha del clamoroso: al 90’+, sull’ultimo pallone della partita contro il Real Madrid, segna il portiere Trubin e cambia tutto. I portoghesi erano avanti 3-2 sui Blancos ma, fino a pochi secondi dal fischio finale, sarebbero stati eliminati per differenza reti. Poi la scelta disperata: José Mourinho manda Trubin in area per l’ultimo calcio piazzato. Cross di Aursnes, mischia, il portiere ucraino arriva prima di tutti e firma il 4-2 che ribalta il destino del girone. Il gol manda Benfica e Mourinho ai playoff, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi resta fuori dalla competizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - VIDEO | Champions, Trubin segna al 90’: Benfica ai playoff

Approfondimenti su Estadio da Luz

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

José Mourinho fa l’impensabile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Estadio da Luz

Argomenti discussi: Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Thuram-McKennie: Juve, playoff al sicuro. E Spalletti inguaia Mourinho; Juve Benfica LIVE 0-0 | ancora pericoloso Yildiz! Chiude ancora Trubin.

Trubin, il portiere del Benfica segna un gol di testa al Real Madrid battuto 4-2. E Mourinho impazzisceMourinho l'ha fatto di nuovo. Lo Special One, in una gara particolarmente calda contro il Real Madrid, ha di nuovo ribaltato ogni previsione, riuscendo ad entrare ai playoff di ... ilmessaggero.it

Anatoliy Trubin è l'incredibile protagonista di quest'ultima giornata del girone di Champions League Il portiere ucraino del Benfica ha segnato il gol qualificazione del Benfica al 98esimo minuto: rete che ha permesso alla squadra di Mourinho di avere una diffe - facebook.com facebook

5 - Anatoliy #Trubin è solo il 5° portiere a segnare nella storia della Champions League, dopo Ivan Provedel, Vincent Enyeama, Sinan Bolat (tutti a quota 1) e Jörg Butt (3). Storico. #BenficaRealMadrid #UCL x.com