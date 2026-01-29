Vicopisano un punto di riferimento per commercianti aziende e professionisti | inaugurato lo ' Sportello impresa'

Questa mattina, nel Palazzo Comunale di Vicopisano, è stato inaugurato lo 'Sportello impresa'. Un servizio pensato per aiutare aziende, commercianti e professionisti a risolvere i loro problemi quotidiani. L’amministrazione comunale ha aperto un punto di riferimento che offrirà consulenze e supporto pratico, con l’obiettivo di aiutare lo sviluppo economico locale. La novità è già pronta a diventare un punto di riferimento per chi lavora nel territorio.

Il 2026 comincia con un nuovo servizio a disposizione di imprenditori, commercianti e professionisti che potranno contare su un vero e proprio punto di riferimento all'interno del Palazzo Comunale di Vicopisano. Grazie all'accordo tra Confcommercio Pisa e il Comune di Vicopisano prende il via lo 'Sportello Impresa': un ufficio dedicato all'interno del Comune, pronto a offrire a imprenditori e partite Iva del territorio un servizio di assistenza e supporto dedicato per consulenza su bandi e contributi, finanziamenti e accesso al credito. Lo sportello sarà attivo a partire da martedì 3 febbraio, dalle 9 alle 13, ogni due settimane presso il Palazzo Comunale di Vicopisano, in via del Pretorio 1, e potrà essere aperto anche in date straordinarie, in base a esigenze specifiche.

