Vicenda boc sentenza di appello | il Comune di Taranto non deve restituire 250 milioni di euro Per questo era stato dichiarato il dissesto

La Corte d’appello di Taranto ha deciso che il Comune non dovrà restituire i 250 milioni di euro a Banca Intesa. La cifra era legata ai buoni ordinari comunali, un’operazione avviata negli anni Novanta sotto la guida della prima sindaca donna, Rossana Di Bello, e del vicesindaco Michele Tucci. La sentenza chiude definitivamente una vicenda che aveva portato il Comune al dissesto finanziario.

La Corte d’appello ha sentenziato che il Comune di Taranto non dovrà restituire 250 milioni di euro a Banca Intesa per l’operazione dei buoni ordinari comunali voluta dalla sindaca dell’epoca (metà anni Novanta) Rossana Di Bello, la prima donna a ricoprire quella carica a Taranto, con il vicesindaco Michele Tucci. Oggi il sindaco Piero Bitetti ha tenuto una conferenza stampa per commentare la sentenza che in pratica ribalta il dissesto finanziario comunque patito, per anni, dal Comune di Taranto proprio per la vicenda boc su provvedimento del governo Prodi. È il caso che finalmente Rossana Di Bello torni ad essere considerata ciò che per lungo tempo della sua amministrazione fu, ovvero tra i migliori sindaci della storia di Taranto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Vicenda boc, sentenza di appello: il Comune di Taranto non deve restituire 250 milioni di euro Per questo era stato dichiarato il dissesto Approfondimenti su Taranto Boc Psu, il Comune deve restituire alla Regione quasi 3 milioni e mezzo non spesi Il Comune di Reggio Calabria dovrà restituire quasi 3 milioni e mezzo di euro alla Regione, una somma non spesa e non rendicontata relativa ai fondi europei del Por-Fesr 20002006 destinati al Programma di Sviluppo Urbano. Ima, contenzioso vinto: la società concorrente deve restituire 1,6 milioni di euro Ima Group, azienda leader nel settore del packaging con un fatturato di circa 2,5 miliardi di euro, ha ottenuto una vittoria legale che ha portato alla restituzione di oltre 1,6 milioni di euro da parte di una società concorrente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Taranto Boc Sentenza storica: Taranto non dovrà restituire i 250 milioni del prestito BOCIl Comune di Taranto non dovrà restituire a Banca Intesa il prestito obbligazionario da 250 milioni di euro sottoscritto nel 2004 attraverso l'emissione di Boc, i Buoni ... quotidianodipuglia.it Boc: scongiurato il dissesto. La Corte d’Appello dà ragione al Comune di TarantoPericolo scampato. Il Sindaco Bitetti, non a caso, ha convocato nel pomeriggio una conferenza stampa a Palazzo di Città. L’annuncio è di quelli che cambiano il corso della storia di un ente e di una c ... studio100.it Il magistrato della sentenza di primo grado sul delitto di Garlasco racconta in un libro la vicenda dal suo punto di vista: “Con i Poggi mai entrato in polemica” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.