Viale Regione Siciliana al via l' installazione di oltre 200 nuove telecamere

Lungo viale Regione Siciliana sono iniziati i lavori per installare più di 200 telecamere. L’intervento fa parte di un progetto più grande di sicurezza, finanziato dal ministero, che punta a rafforzare il sistema di videosorveglianza in città.

Saranno collegate alla Control room comunale e a disposizione delle forze dell’ordine. In arrivo altri 600 dispositivi nel resto della città Al via l’installazione di oltre 200 nuove telecamere lungo viale Regione Siciliana. L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Patto per la sicurezza urbana del ministero dell’Interno per tutelare il territorio, evitare degrado urbano e innalzare i livelli di sicurezza. Le nuove telecamere di ultima generazione, collegate alla Control room comunale e a disposizione delle forze dell’ordine, saranno installate anche lungo i principali assi viari e in diversi punti nevralgici della città, comprese alcune aree periferiche particolarmente sensibili, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mobilità. Limitazione temporanea della circolazione e della sosta in viale Regione Siciliana; Incidente in viale Regione, traffico in tilt dopo il tamponamento fra due auto; Sicurezza stradale. Viale Regione Siciliana. Dichiarazione di Concetta Amella; Sicurezza su viale Regione Siciliana, Amella: ''Oltre 1.200 incidenti in tre anni, servono interventi urgenti''.

