Viaggio verso la notte Lavia si prende la scena

Questa sera al Teatro dei Rinnovati Gabriele Lavia sale sul palco con “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill. È l’ultimo appuntamento di gennaio e fino a domenica il pubblico può assistere a tre repliche: venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17. Lavia interpreta uno dei testi più profondi e toccanti del Novecento, portando in scena un’opera che mette a nudo le confessioni più intime dei personaggi.

Un grande protagonista per l'ultimo appuntamento di gennaio al Teatro dei Rinnovati. Da domani a domenica, nelle consuete tre repliche (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17), Gabriele Lavia porta in scena Lungo viaggio verso la notte di Eugene O'Neill, capolavoro assoluto della drammaturgia del Novecento, una delle più intense confessioni mai scritte per il teatro. Un'opera che attraversa senza sconti la famiglia, la memoria e il senso del fallimento umano. Maestro indiscusso della scena italiana, Lavia – che firma anche la regia – affronta O'Neill con rigore e misura, puntando tutto sulla forza della parola e sui rapporti tra i personaggi.

