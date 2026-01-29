Questa sera il Teatro Panettone di Ancona apre le porte a un doppio spettacolo. Alle 20.30 va in scena

Doppio appuntamento al Teatro Panettone di Ancona. Questa sera (ore 20.30) va in scena il ‘Popstar Show’, mentre domani (ore 21) sarà la volta dello spettacolo ‘Lei Lear’ di Muchas Gracias Teatro. Il primo è un viaggio musicale immersivo che ripercorre i più grandi successi pop dagli anni ’60 ai 2000, raccontando la storia dli artisti come James Brown, Aretha Franklin, Michael Jackson, Prince, Madonna, i Queen, Britney Spears, Bruno Mars, Beyoncé e molti altri. A guidare lo spettacolo sono i due cantanti e performer Eki Cahaya, vincitore di ‘All Together Now’ e finalista a ‘The Voice Romania’, e Katy Desario, artista emersa da ‘The Voice of Italy’ e corista in molte produzioni Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio musicale dagli anni ’60 al 2000. Al Panettone c’è "Popstar Show"

