Viaggio all’interno della Carta Costituzionale con il magistrato Montinaro

Questa mattina a Fasano, più di 150 studenti dell’Iiss “G. Montinaro” hanno partecipato a un incontro sulla Carta Costituzionale. Il magistrato Montinaro ha spiegato i principi fondamentali e risposto alle domande degli studenti, rendendo il tema accessibile a tutti. L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra i giovani, che hanno mostrato curiosità e attenzione durante tutta la mattinata.

Protagonisti gli studenti l'Iiss "G. Salvemini" di Fasano. L'attività rientra nelle azioni del progetto di rete "Spegniamo il cyberbullismo 4" FASANO - Un incontro di alto valore formativo e umano quello che ha coinvolto oltre 150 studenti dell'Iiss "G. Salvemini", protagonisti di una vera e propria lezione-dialogo con il Sostituto procuratore del Tribunale di Brindisi e presidente dell'Anm – sezione di Brindisi, dott. Pierpaolo Montinaro. Un dialogo autentico, mai calato dall'alto, che ha reso temi complessi accessibili e profondamente attuali, coinvolgendo i giovani in modo diretto e consapevole.

