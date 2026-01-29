Viaggiare sentendosi al sicuro

I treni italiani e non solo sono al centro di nuove preoccupazioni. I pendolari segnalano spesso ritardi, vagoni affollati e problemi di sicurezza. La situazione sta peggiorando e le istituzioni sono chiamate a trovare soluzioni rapide. La fiducia negli spostamenti ferroviari sta vacillando, mentre i passeggeri chiedono più attenzione e interventi concreti.

Moroni Houston, abbiamo un problema'. Frase storica del famoso film ''Apollo 13'', che ben si addice a quanto sta succedendo sulle rotaie e dentro le carrozze, in Italia ma non solo. Gli oltre quaranta morti e le centinaia di feriti per il deragliamento di due treni in Spagna, oltre ad altri tre incidenti che si sono verificati nei giorni seguenti nello stesso Paese, sono lì a ricordarci che la sicurezza non sempre fa rima con l'alta velocità, in questa spasmodica rincorsa a chi arriva prima, tra treno ed aereo, dove il primo dovrebbe essere il mezzo più sicuro di tutti. Dentro le italiche carrozze, invece, stiamo registrando, purtroppo ogni giorno, cronache di aggressioni al personale viaggiante, ''reo'' di controllare i biglietti, da parte di chi non ne vuole sapere di pagare per viaggiare.

