Nella serata di oggi, il traffico a Roma è molto intenso su diverse arterie principali. Tra Bufalotta e Prenestina si registra un rallentamento, mentre in direzione est ci sono rallentamenti tra Ardeatina e Roma Sud. La Roma Teramo è abbastanza trafficata, con code vicino a Tor Cervara e Castel Madama a causa dei lavori in corso. Anche sulla via Tiburtina si segnalano rallentamenti tra 7.1000 Albuccione. In uscita dalla città, la Pontina tra Colombo e Tor de’ Cenci presenta code per un veicolo in panne. St

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare traffico interna cosa tratti tra Bufalotta e Prenestina mentre in esterna si rallenta tra Ardeatina e diramazione Roma Sud sopra turbano della Roma Teramo per traffico intenso rallentamenti all'altezza di Tor Cervara in direzione raccordo anulare mentre per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni allenamenti anche su via Tiburtina tra 7 1000 albuccione in entrambe le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della cosa sulla Pontina tra Colombo e Tor de' Cenci in uscita dalla capitale sulla via del mare presenti code a causa di un veicolo in panne tra il raccordo è Vitinia in direzione Ostia e sulla Colombo sempre in direzione Ostia si dà tra via Di Mezzocammino e via di Malafede Annachiara che vai ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 19:40

Approfondimenti su Roma Via Del Mare

Ecco un’introduzione originale, chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24.

Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Via Del Mare

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccatoDiramata ieri l'allerta meteo gialla e arancione a Roma e nel Lazio, traffico bloccato sulle vie di accesso alla Capitale e sul Grande Raccordo Anulare ... fanpage.it

#Roma #viabilità Tangenziale, prosegue la riqualificazione (notturna) della Sopraelevata. Il calendario dei lavori x.com

Situazione viabilità a #Roma, traffico intenso e forte pioggia Video dalla nostra community Whatsapp - facebook.com facebook