La viabilità a Roma e dintorni si fa complicata questa sera. Sul raccordo anulare si formano code tra Famiglia e Salaria, con rallentamenti anche tra Bufalotta e Prenestina. In esterna, traffico intenso tra Pontina e Roma Sud, mentre l’Urbano della Roma-Teramo rallenta tra Braccio e Tor Cervara. Lavori sulla Roma-Teramo creano ulteriori rallentamenti, in entrambi i sensi, anche tra Castel Madama e la zona di Colombo. La congestione si allarga sulla via Pontina, con code a Tor de’ Cenci in dire

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna si rallenta tra famiglia e Salaria poi coda tratti tra Bufalotta e Prenestina in esterna coda tratti tra Pontina e diramazione Roma Sud o detratti interessano anche tratto Urbano della roma-teramo tra braccio e Tor Cervara in direzione raccordo anulare mentre per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni rallentamenti interessano anche la Roma Fiumicino tra Colombo e via i Newton in direzione raccordo anulare andiamo sulla via Pontina a coda all'altezza di Tor de' Cenci in direzione Latina e sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia in chiusura il trasporto ferroviario sulla Linea urbana della Roma Viterbo questa sera per permettere il trasferimento di un treno da l'officina di Catalano a quella di Acqua acetosa le altre partenze dei treni sono alle 19:43 da Montebello e alle 19:08 da Flaminio sostitutivi da chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 18:40

Approfondimenti su Roma Viterbo

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti.

