Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 17 | 25

Traffico intenso e problemi sulla viabilità di Roma e provincia. Questa sera ci sono code sulla Roma-Viterbo per spostamenti di treni e rallentamenti sulla tangenziale e sulla Pontina. In autostrada, quattro chilometri di coda tra Ceprano e Pontecorvo, causati da un incidente in direzione Napoli, spingono chi viaggia verso sud a uscire a Ceprano o entrare a Pontecorvo. In città, il traffico è molto rallentato su più tratti del Raccordo Anulare e sulla Roma-Teramo, con code tra Cassia e Salaria

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione la apriamo con l'autostrada Romana al momento presenti 4 km di coda tra Ceprano e Pontecorvo per incidente in direzione Napoli perché viaggia in direzione di Napoli si consiglia l'entrata a Pontecorvo mentre per chi proviene da Roma è consigliata l'uscita a Ceprano passiamo alla viabilità nella capitale per traffico intenso in carreggiata interna sul Raccordo Anulare si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti tra Bufalotta e Prenestina in esterna a tratti tra Pontina e Roma Sud cosa tratti interessano anche il tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo anulare mentre per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni allenamenti anche sulla via Pontina all'altezza di Tor de' Cenci in direzione Raccordo Anulare e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea ho della Roma Viterbo questa sera per permettere il trasferimento di un treno da l'officina di Catalano a quella di Acqua acetosa ultime partenze dei treni sono alle 19:43 da Montebello e alle 19:08 da Flavio cattivi bus sostitutivi da Chiavari da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

