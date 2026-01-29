Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 16 | 25

Nella capitale si registrano diversi rallentamenti e code lungo le principali arterie. Il traffico sul raccordo anulare è molto intenso, con code tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Bufalotta e Prenestina. Anche in direzione est si circola a rilento tra Colombo e Anagnina. La situazione si complica sulla Roma Teramo, dove si rallenta tra Fiorentini e Tor Cervara e all’altezza di Castel Madama, a causa di lavori in corso. La Cassia bis, in zona Giustiniana, presenta code verso Roma. La Flaminia e la Salaria sono

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare traffico intenso coda tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna si rallenta tra Colombo e Anagnina code interessano anche il tratto Urbano della a Teramo tra fiorentini e Tor Cervara in direzione raccordo anulare mentre per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni code per lavori anche sulla Cassia bis all'altezza di via della Giustiniana in direzione di Roma adesso non riguarda le consolari per traffico intenso sulla Flaminia si sta in fila tra Tor di Quinto e Grottarossa e sulla Salaria code tra via dei Prati Fiscali e Villa Spada tutto in uscita dalla capitale ci siamo nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo causa incidente code tra via Di Mezzocammino via di Acilia indirizzi di Ostia è chiara Chiavari è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

