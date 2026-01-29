Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 13 | 25

Le strade di Roma e della regione Lazio sono congestionate questa mattina. Un incidente sul raccordo anulare provoca code dalla Cassia bis alla Salaria, mentre sulla A24 permangono rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest’ultima. Anche sulla Pontina il traffico è intenso tra nord e Castel Romano, con lunghe code verso la capitale. La situazione si fa complicata anche sull’Appia tra via dei Laghi e Frattocchie, e sulla Nettunense all’altezza di Pavona. In più, sulla Casilina ci sono blocchi tra finocchio e Tor Bella

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio dal raccordo anulare di Roma dov'è un incidente in interna provoca code dalla Cassia bis alla Salaria prestare attenzione e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono comunque rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima gli ho Sud sulla statale Pontina il traffico è rallentato ci sono lunghe code tra nord e Castel Romano verso la capitale code anche sulla Appia tra via dei Laghi e Frattocchie verso Albano Laziale sulla Nettunense altezza a Pavona nelle due direzioni ci spostiamo più a nord a sud a casa Dove troviamo Cure tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia è sempre nelle direzioni Ci sono code sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca infine code a tratti sulla Salaria sulla Flaminia partire dalla raccordo nei due casi verso il centro di Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento adesso un messaggio di civiltà stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tra può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

