Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio questa mattina presenta ancora diversi rallentamenti. Dopo la risoluzione dell’incidente sull’A24, si segnalano code e traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso l’autostrada. Sul Raccordo Anulare, la circolazione è più fluida, ma si rallenta tra Appia e Tuscolana. La Pontina è congestionata tra Pomezia Nord e Castel Romano, con lunghe code anche tra Pomezia e Albano. La Nettunense e la Cassia registrano rallentamenti e code in entrambe le direzioni, mentre sulla

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 risolto l'incidente avvenuto in precedenza rimangono rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima sul Raccordo Anulare la circolazione è per lo più regolare solo rallenta esterna tra Appia e Tuscolana sulla statale Pontina invece il traffico è rallentato e ci sono lunghe code tra Pomezia Nord Castel Romano verso Roma oppure anche sulla pietra via dei Laghi e fra pochi verso Albano e sulla Nettunense all'altezza di paura nelle due direzioni Ci sono code In entrambe le direzioni anche sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Casilina tra finocchio Tor Bella Monaca infine code sulla Salaria sulla Flaminia dalla raccordo nei due casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione la

