Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 11 | 25

Questa mattina si registrano diversi rallentamenti nelle principali arterie di Roma e dintorni. Sul raccordo anulare ci sono code tra via Palmiro Togliatti e lo svincolo di via Casilina, mentre in carreggiata esterna il traffico è regolare. Sulla statale Pontina, tra Pomezia Nord e Castel Romano, si formano lunghe code in direzione Roma. Più a nord, sulla Cassia, si segnalano rallentamenti tra la storta e Tomba di Nerone, in entrambe le direzioni. Anche sulla Casilina ci sono rallentamenti tra Fin

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo sempre dal tratto Urbano della A24 dove a causa di un incidente Ci sono code tra via Palmiro Togliatti raccordo anulare in direzione di quest'ultimo è sul Raccordo Anulare Code in interna tra le uscite Catilinae in carreggiata esterna la circolazione è regolare sulla statale Pontina più assurde il traffico è rallentato con code tra Pomezia Nord Castel Romano verso Roma ci spostiamo più a nord Sulla Cassia dove troviamo code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia code anche sulla Casilina tra finocchi a Tor Bella Monaca sempre in entrambe le direzioni in Fineco detratti sulla Salaria sulla Flaminia dalla raccordo anulare nei due casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

