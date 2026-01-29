Traffico intenso e code si registrano in diverse zone di Roma e dintorni. Dalla mattina, le strade principali sono piene di veicoli: sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia il traffico rallenta, così come sulla Prenestina e sulla Tiburtina. Lungo l’Aurelia Pescaccio si formano ingorghi, mentre sulla Roma Fiumicino e sulla Pontina si segnalano rallentamenti. Anche sulla A24, tra il raccordo e l’innesto con la tangenziale est, il traffico è molto congestionato. La statale Pontina

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna traffico rallentato dalla Prenestina alla Tiburtina e dal Aurelia Pescaccio è ancora dalla Roma Fiumicino alla Pontina pure sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso il centro sulla Cassia coda tratti dalla sorte Tomba di Nerone nei due sensi di marcia che sudo sulla statale Pontina traffico rallentato concludi altezza Pomezia Nord verso Roma code sulla Colombo da via di Malafede alla raccordo verso quest'ultimo e diamo uno sguardo alle consolari code a tratti sulla Salaria sulla Flaminia in entrambi i casi a partire dal Raccordo Anulare verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da strada infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09:40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

