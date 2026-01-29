Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 08 | 40

La mattina di oggi si presenta molto complicata sulla viabilità di Roma e della regione Lazio. Il traffico è intenso su quasi tutte le strade principali: il raccordo anulare è completamente congestionato, con code tra le uscite Casine e Appia Eco e tra Cassia bis e Tiburtina. Anche sulla Prenestina e sulla via Veientana si registrano rallentamenti, mentre sulla A24, dalla tangenziale est fino al bivio con la Roma Fiumicino, le auto sono incolonnate. La strada statale Pontina mostra code dalla Laurentina fino al raccordo anulare, creando rallent

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio traffico intenso sulla viaria regionale partiamo dal raccordo anulare dove traffico è molto intenso con coda interna tra le uscite Casine Appia Eco detratti tra Cassia bis e Tiburtina in esterna code dalla Prenestina alla Tiburtina tra bambini e Cassia Veientana dal Aurelia Pescaccio e dalla Roma Fiumicino alla Pontina lunghe code anche sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est e sud a91 Roma Fiumicino code dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro sulla statale Pontina traffico rallentato con code dalla Laurentina alla raccordo anulare In quest'ultima direzione incolonnamenti sulla Colombo da via di Malafede al Raccordo Anulare verso la capitale e diamo uno sguardo alle consolari code a tratti sulla Cassia sulla Flaminia dalla Storta e da Labaro nei due casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità a Graz Attenzione è al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

