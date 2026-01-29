Viabilità la Tolemaide cade a pezzi La Provincia rassicura | Pronto un milione di euro lavori in primavera

La provinciale Tolemaide è in condizioni pessime. La strada si sgretola e preoccupa gli automobilisti che la percorrono ogni giorno. La Provincia di Rimini promette di intervenire: ha già pronto un milione di euro per i lavori, che dovrebbero partire in primavera. Intanto, la situazione resta critica e i residenti chiedono interventi rapidi.

Il ripristino della percorribilità in sicurezza della SP 136 "Tolemaide" è una delle priorità dell'Provincia di Rimini in materia di viabilità. La Tolemaide rappresenta infatti uno degli assi strategici del territorio provinciale, fondamentale per il collegamento con aree a forte richiamo.

