Via Consorziale quale futuro? Dopo la bonifica mancano idee

Dopo anni di attese e promesse, il problema di via Consorziale a Zerbinate sembra risolto con la bonifica. La ferita ambientale si è chiusa, ma ora l’area resta senza una soluzione chiara per il suo uso futuro. Le istituzioni non hanno ancora presentato proposte concrete, e i residenti si chiedono cosa accadrà in quella zona. Per ora, l’incognita legale e il vuoto di idee fanno ancora parlare di sé.

La ferita ambientale di via Consorziale a Zerbinate è stata finalmente suturata, ma il futuro dell'area resta un'incognita legale. Conclusa la messa in sicurezza permanente del sito inquinato grazie ai fondi del PNRR, si apre ora il capitolo più complesso: definire di chi sarà la proprietà di quei 2.890 metri quadrati che per vent'anni hanno rappresentato un buco nero per il territorio. Una vicenda che deve far riflettere. Imprenditori senza scrupoli che inquinano, traggono profitto e poi spariscono dietro il paravento di fallimenti e liquidazioni. Il terreno in questione, secondo i verbali Arpae, risulta formalmente di proprietà della PPS Ambiente S.

