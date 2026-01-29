Vertenza Vestas | sospesi i trasferimenti e riprende il dialogo sindacale

La vertenza Vestas si sblocca temporaneamente. I trasferimenti sono sospesi per trenta giorni e i sindacati tornano a discutere con l’azienda. La task force di Bari ha deciso di riaprire il dialogo, fermando momentaneamente il piano di spostamenti. Ora si aspetta di capire se questa pausa porterà a soluzioni concrete per i lavoratori.

Una sospensione di trenta giorni del piano di trasferimento e la riapertura del confronto sindacale: è il risultato del tavolo convocato ieri a Bari dalla task force per le crisi occupazionali della Regione Puglia sulla vertenza Vestas Italia, l’azienda del gruppo danese dell’eolico che nei giorni scorsi aveva annunciato la chiusura delle attività di service e assistenza a Taranto e il loro spostamento a San Nicola di Melfi, insieme al personale. La decisione di congelare il trasferimento rappresenta una prima, parziale schiarita dopo settimane di fortissima tensione culminate con 13 giorni di sciopero e quasi nove di occupazione da parte dei lavoratori, contrari allo spostamento e preoccupati per il futuro occupazionale in una città già duramente segnata da numerose vertenze industriali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

A Taranto, i lavoratori Vestas hanno deciso di occupare lo stabilimento dopo un'assemblea.

A Taranto, dodici giorni di sciopero alla Vestas coinvolgono operai che protestano contro il trasferimento coatto di 32 dipendenti, spostati fino a 200 km dalla sede per ridurre i costi.

Argomenti discussi: Vestas taglia le sedi: chiude il magazzino di Candela, lavoratori a rischio trasferimento; Task force Regione Puglia: Vestas congela il piano per 30 giorni, su HIAB cresce l’allarme per tempi e ammortizzatori; Stop temporaneo al trasferimento e confronto rilanciato: la vertenza Vestas cambia passo; Vestas Italia, a Taranto lavoratori in sciopero da oltre 10 giorni.

Taranto, convocata la Task Force regionale per la vertenza VestasIl 3 febbraio incontro in Regione sulla vertenza Vestas. Intanto a Taranto continua il presidio dei lavoratori in sciopero. trmtv.it

Vertenza Vestas: critiche al sindaco di Taranto da alcuni sindacati e da un partito Dopo il confronto fra Bitetti e management aziendaleLe segreterie provinciali di Fiom-Cgil e Uilm esprimono forte sorpresa e netto dissenso rispetto a quanto dichiarato dal sindaco di Taranto in merito alla vertenza Vestas Italia e al futuro della sede ... noinotizie.it

LA FIOM CGIL SULLA VERTENZA VESTAS Il video con la dichiarazione del segretario generale Fiom-Cgil Taranto, Francesco Brigati, sulla situazione Vestas. - facebook.com facebook

Il 3 febbraio incontro in Regione sulla vertenza Vestas. Intanto a Taranto continua il presidio dei lavoratori in sciopero. x.com