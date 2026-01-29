Il Verona annuncia di aver preso in Scozia l’erede di Giovane, l’attaccante brasiliano ceduto al Napoli. Zanetti ha trovato il sostituto e si prepara a rinforzare la squadra. La società ha confermato il trasferimento e l’arrivo del nuovo giocatore, che sarà a disposizione già nelle prossime partite. La campagna acquisti continua, e il Verona sembra deciso a non farsi trovare impreparato.

Finalmente Zanetti ha il sostituto dell’attaccante brasiliano ceduto al Napoli Il Verona batte un colpo. La nuova scommessa di Sogliano arriva dalla Scozia e ha un cognome pesante sul piano artistico e musicale. Raccoglierà l’eredità di Giovane, da poco ceduto al Napoli in prestito con obbligo per un totale di circa 20 milioni di euro. Accordo e affare chiuso: il Verona ha preso l’erede di Giovane (AnsaFoto) – Calciomercato.it Finalmente Zanetti ha il sostituto del brasiliano, un rinforzo necessario per poter coltivare ancora speranze salvezza. Questo sostituto si chiama Kieron Bowie, ma a differenza del gigante e indimenticabile David, il ‘Duca Bianco’, gioca a calcio e fa gol: 9 quest’anno nella Premier League scozzese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Verona, preso in Scozia l’erede di Giovane: ha un cognome pesante

Alcuni affari di Sean Sogliano, ds Verona: Hien: preso 4,6mlnvenduto 8,9mln Cabal: 3,5mln12,8mln Ghilardi: 2mln10,5mln Ngonge: 550mila20mln Noslin: 3mln16,8mln Belahyane: 500mila10,3mln Coppola: s.g11mln Tchachoua: 4mln x.com