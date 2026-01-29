Vergara, il ragazzo che si era sempre considerato troppo basso, ha scoperto di avere grandi potenzialità. Da bambino, nelle giovanili del Napoli, era il più piccolo di tutti e spesso si chiedeva se ci fosse un problema. Ora, però, ha imparato a sfruttare le sue qualità e a crescere, diventando un vero talento.

Per parlare di Antonio Vergara e delle sue prospettive, bisogna partire da un aspetto fondamentale e tutt'altro che scontato: avere la massima considerazione dell'allenatore e del capitano. Segnale di una personalità strutturata, indispensabile per distinguersi ad alti livelli, oltre ovviamente al talento. E quello non gli manca. Alla sua prima da titolare col Napoli, Vergara ha servito l'assist a Lucca in Coppa Italia: il suo mancino ha disegnato una traiettoria perfetta per la testa del centravanti. L'inizio dell'affermazione passa per le occasioni che si colgono e Antonio, la sua, non se l'è fatta passare sotto al naso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vergara, il bambino che si credeva troppo basso ha imparato a diventare gigante

