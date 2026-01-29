Vergara è il ritratto della vera napoletanità | tigna pazienza sopportazione se l’è creata la sua chance
Vergara rappresenta la vera Napoli: una persona che ha saputo affrontare le difficoltà con tenacia e pazienza. Si è fatta strada con spirito combattivo, creando la sua opportunità passo dopo passo. La sua storia è fatta di resistenza e forza, senza mai mollare di fronte alle sfide della vita.
Disclaimer: questo è un articolo resilienza-free. Questa parolaccia la leggete ora e mai più. Useremo tutti i sinonimi del caso: resistenza, forza, flessibilità, adattabilità, tenacia. E l’ultimo della fila: Vergara. Da Vergara Antonio, fino a ieri solo calciatore, da oggi simbolo di un sacco di cose a sua insaputa. Ha segnato un gol molto bello, al Chelsea, in Champions League, nello stadio e con la maglia della sua squadra del cuore, il Napoli. Ed essendo napoletano per approssimazione geografica (che sia Fratta, minore o maggiore, è uguale: solo aritmetica dello storytelling), la trasposizione favolistica ha trasceso immediatamente: lo “scugnizzo” con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che abbiamo noi (prima di andarcene il più possibile lontano da Napoli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Vergara Napoli
Copenaghen-Napoli, Vergara: «Porto con me fame e napoletanità»
Antonio Vergara, alla sua prima presenza da titolare in Champions League con il Napoli, ha condiviso le sue emozioni.
Vergara: «In campo in Champions porto la fame e la napoletanità»
Vergara, giovane talento napoletano, sarà titolare nella partita di Champions League contro il Copenaghen.
Ultime notizie su Vergara Napoli
Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, gol di Vergara: il primo con la maglia azzurra. Chi è e la carriera; Focus Napoli – Chelsea. Vergara ed Hojlund non bastano: al Maradona il cielo è sempre più Blues. Azzurri fuori dalla Champions!; Napoli, Vergara tra primo gol speciale ed eliminazione: Dispiace, ma che emozione segnare al Maradona; La prova del fuoco di Vergara: da ultima scelta a titolare del Napoli, anche contro la Juventus toccherà a lui.
Antonio Vergara, napoletano di 23 anni, è il simbolo del disastro del calcio italianoCon solo otto partite fra i professionisti, a 23 anni, Antonio Vergara ha dimostrato di essere molto migliore di calciatori pagati fior di milioni ... fanpage.it
Vergara al fantacalcio è da prendere? Consigli e gerarchie in casa NapoliVergara al fantacalcio è da prendere? Questo il dilemma dei fantallenatori, che s'interrogano su un possibile acquisto ... fantamaster.it
Condizioni di Vergara da valutare. Giovane può giocare dal 1' contro la Fiorentina - facebook.com facebook
. @sscnapoli, Conte: “Vergara è arrivato da noi a luglio e sta crescendo tatticamente e fisicamente. Deve tenere i piedi per terra” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.