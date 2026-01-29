Vergara rappresenta la vera Napoli: una persona che ha saputo affrontare le difficoltà con tenacia e pazienza. Si è fatta strada con spirito combattivo, creando la sua opportunità passo dopo passo. La sua storia è fatta di resistenza e forza, senza mai mollare di fronte alle sfide della vita.

Disclaimer: questo è un articolo resilienza-free. Questa parolaccia la leggete ora e mai più. Useremo tutti i sinonimi del caso: resistenza, forza, flessibilità, adattabilità, tenacia. E l’ultimo della fila: Vergara. Da Vergara Antonio, fino a ieri solo calciatore, da oggi simbolo di un sacco di cose a sua insaputa. Ha segnato un gol molto bello, al Chelsea, in Champions League, nello stadio e con la maglia della sua squadra del cuore, il Napoli. Ed essendo napoletano per approssimazione geografica (che sia Fratta, minore o maggiore, è uguale: solo aritmetica dello storytelling), la trasposizione favolistica ha trasceso immediatamente: lo “scugnizzo” con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che abbiamo noi (prima di andarcene il più possibile lontano da Napoli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vergara è il ritratto della vera napoletanità: tigna, pazienza, sopportazione, se l'è creata la sua chance

Antonio Vergara, alla sua prima presenza da titolare in Champions League con il Napoli, ha condiviso le sue emozioni.

Vergara, giovane talento napoletano, sarà titolare nella partita di Champions League contro il Copenaghen.

