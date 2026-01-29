Vergara da brividi sul gol al Chelsea | Coronato il sogno di ogni napoletano poi sull’eliminazione

Antonio Vergara ha fatto entusiasmare i tifosi del Napoli con il suo primo gol in Champions contro il Chelsea. La giovane promessa classe 2003 ha realizzato un sogno, portando in alto i colori azzurri. Dopo aver celebrato il momento, però, il Napoli è stato eliminato dalla competizione. La serata di Vergara resta impressa come uno dei momenti più belli della sua carriera finora.

Antonio Vergara, classe 2003, ha vissuto una serata da sogno contro il Chelsea, segnando la sua prima rete in Champions League con il Napoli. Un gol che rappresenta la realizzazione di un sogno per ogni napoletano: segnare nello stadio della propria città. Ma nonostante la gioia personale, l'emozione è offuscata dalla delusione per la mancata qualificazione, con il giovane calciatore che riflette sulla prestazione della squadra e sui punti persi nelle gare precedenti. La gioia del gol e il sogno di un napoletano. Per Vergara, segnare nella sua città con la maglia del Napoli in Champions League è un traguardo da sogno.

Il Napoli pareggia 1-1 contro il Chelsea nell’ultima partita della fase a gironi.

Questa sera il Napoli ha affrontato il Chelsea in una partita ricca di emozioni.

Il Maradona grida il nome di #Vergara... Brividi #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #ForzaNapoli #napoli - facebook.com facebook

Abbiamo speso tantissimo Il 2-1 o lo facevamo ora o mai più Una liberazione Ho visto tante volte Diego da quel lato dalla Tribuna Si è materializzato in Vergara Che emozione Un brivido lungo la schiena Ora a pacche strette Chissà… x.com