Vengo dopo il Pd

Questa mattina a Niscemi si è tornati a parlare di emergenza. La frana che ha messo in crisi alcune abitazioni e ha portato alla chiusura di alcune strade ha scosso la comunità locale. In mezzo a questa situazione difficile, nessuno ha pensato a un ponte. La priorità resta la sicurezza, mentre si cerca una soluzione immediata per evitare ulteriori rischi. La città si prepara a fare i conti con i danni e a chiedere interventi concreti alle autorità.

Di fronte al dramma di Niscemi, simbolo della fragilità dell'uomo più che del terreno dove costruisce fuori dalle regole da sempre, tutto si poteva sentire tranne la parola Ponte. Quella che Elly Schlein ha invece pronunciato subito, trasformando la sua discesa fra i disperati in una disperata discesa contro la solita ossessione Giorgia Meloni. Spieghino alla leader del Pd che di Niscemi in Italia ce ne sono centinaia, come racconta la nostra inchiesta. Mentre di opere pubbliche (che se hanno un problema è il ritardo di decenni con cui arrivano, come il Ponte sullo Stretto) ce ne sono troppo poche.

