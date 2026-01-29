Questa sera a Venezia va in scena la partita tra Venezia e Carrarese, valida per la ventiduesima giornata di Serie B. I padroni di casa sperano di incassare punti importanti per avvicinarsi alla promozione diretta, mentre gli ospiti cercano di fermare la corsa degli avversari. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica.

G ara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari si augurano di continuare il suo cammino verso la promozione diretta. Venezia-Carrarese si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono la squadra attualmente più in forma del torneo, visto il loro momento magico, grazie al quale hanno messo in fila sei vittorie e ben 10 risultati utili consecutivi. Un andamento che la squadra di Stroppa spera di poter continuare per tentare il sorpasso sul Frosinone capolista e staccare Monza e Palermo che inseguono. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Venezia-Carrarese, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Venezia Carrarese

Como e Torino si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026.

L'incontro tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Venezia Carrarese

Argomenti discussi: Dove vedere Venezia-Carrarese in tv e in streaming; Serie B, il Frosinone vince. Venezia e Monza rispondono, il Palermo fa 0-0 a Modena; Serie B, la classifica aggiornata; Carrarese ancora grande schianta 3-0 l’Empoli con i gol di Illanes, Zanon e Abiuso.

Serie B, il Palermo apre a Bari. La capolista Frosinone sul campo dell’EntellaCredits Pasquale Ponente Apre Bari-Palermo, chiude Padova-Monza, in mezzo la capolista Frosinone impegnata sul ... msn.com

Venezia-Carrarese Il ’carnevale’ dei gol. A confronto il primo e il quarto attaccoI lagunari vantano una media di 2 gol a partita contro 1,4 degli azzurri. Sul fronte mercato si fa serrata la corte del Lecce per Zanon . sport.quotidiano.net

Venezia-Carrarese, Ferrieri Caputi arbitra la sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook

#Adorate ( #Venezia), #Abiuso ( #Carrarese), #Candellone ( #JuveStabia), #Pecorino ( #Sudtirol) hanno marcato per la terza giornata consecutiva di #SerieB 25/26. #statistichecalcio #footballdata #stats #precedenticalcio #calcio #calcioitalia #calcioitaliano # x.com