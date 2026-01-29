Sabato pomeriggio il Venezia riceve in casa la Carrarese al Pierluigi Penzo. La squadra di casa vuole continuare con i risultati positivi e mantenere il passo in classifica. La partita si prospetta combattuta, con i tifosi che si preparano a sostenere i loro beniamini in una sfida importante per il cammino di entrambe le squadre.

Il Venezia prosegue il suo cammino spedito nella lotta al vertice della Serie B e sabato ospita la Carrarese al Pierluigi Penzo. I lagunari hanno vinto tutte le ultime sei sfide e non hanno assolutamente intenzione di fermarsi, anche perché Frosinone e Monza tengono il passo e non rendono certo nemmeno l’ingresso nelle prime due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Venezia-Carrarese (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Venezia Carrarese

Argomenti discussi: Dove vedere Venezia-Carrarese in tv e in streaming; SERIE BKT - VARIAZIONE DESIGNAZIONI 22A GIORNATA; Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C; Venezia Carrarese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

Venezia-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Venezia-Carrarese. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it

Carrarese, Calabro: Il Venezia non dovrà intimidirci, bensì motivarciAntonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Venezia, partita valida per la 22ª. tuttomercatoweb.com

#Venezia- #Carrarese, la prevendita tocca quota 8000 spettatori attesi x.com

#Venezia, i convocati di #Stroppa per la #Carrarese: c'è #Dagasso, out #Lauberbach - facebook.com facebook