Un ragazzo di appena 16 anni è finito in questura dopo aver ferito un dito a scuola. I due amici stavano giocando con un coltello, quando la lama si è conficcata nella mano del minorenne. La scena è finita con l’arrivo delle forze dell’ordine e il trasporto in ospedale. Per fortuna, la ferita non è grave.

Un giovane è rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, stava giocando con un coltello a scuola. L’altro giovane è stato portato in questura per accertamenti. È successo a Varese, all’istituto superiore Daverio Casula Nervi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe da escludere le ipotesi di aggressione volontaria o di una lite finita male. Sarebbe stato uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, a portare a scuola la lama. Si trattava di un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri. Mentre erano nei bagni della scuola, durante l’intervallo, i due avrebbero iniziato a usare la lama per gioco, probabilmente nell’ambito di una sfida. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Varese, coltello a scuola: minorenne in questura

Approfondimenti su Varese Scuola

Durante l’intervallo, uno studente ha impugnato un coltello e ha ferito un compagno nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese.

Un ragazzino di 13 anni si è ferito con un coltello a farfalla nei bagni della sua scuola a Varese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Varese Scuola

Argomenti discussi: Giocano con un coltello a scuola, studente in questura; Adolescenti e coltelli: c’è in corso una regressione evolutiva? Il parere di due esperti; Sequestrato un coltello a serramanico in una scuola superiore di Asti; Omicidio Potincu, giudice popolare con un coltello nel borsello all'ingresso in Tribunale: denunciato.

Varese, giocano con un coltello a scuola: studente finisce in QuesturaIl fatto è avvenuto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi. Due ragazzi hanno iniziato a giocare durante l'intervallo all'interno dei bagni della scuola: uno dei due è rimasto leggermente ferito ... tg24.sky.it

Gioca con un coltello a scuola e ferisce un compagno: studente portato in questura a VareseL'episodio si è verificato durante l'intervallo nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese ... fanpage.it

Giocano con un coltello a scuola, uno dei due finisce in questura per accertamenti e l'altro si procura una lieve ferita ad un dito. É quanto accaduto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Le prime informazioni raccolte dalla polizia sembrerebb - facebook.com facebook

Giocano con un coltello a scuola, uno dei due finisce in questura per accertamenti e l'altro si procura una lieve ferita ad un dito. É quanto accaduto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Le prime informazioni raccolte dalla polizia sembrerebbero x.com