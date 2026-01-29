Vannacci agita la Lega | Va espulso No tanti con lui

La tensione tra Roberto Vannacci e la Lega sale ancora. Dopo le polemiche e le richieste di espulsione, il generale si chiede se sarà lui a lasciare il partito o se verrà allontanato. Intanto, ha depositato il simbolo di un nuovo movimento, Futuro Nazionale, lasciando aperta la possibilità di fondare un partito tutto suo. La situazione resta incerta e il dibattito si infiamma tra chi lo sostiene e chi chiede di allontanarlo dalla politica del Carroccio.

VENEZIA - Roberto Vannacci sarà espulso dalla Lega o se ne andrà da solo? Fonderà un partito, visto che ha depositato il simbolo "Futuro Nazionale" e, nel caso, in quanti in Veneto lo seguiranno? Come finirà l'annunciato incontro con Matteo Salvini? Tra i leghisti veneti sentimenti e opinioni sono differenti. C'è chi, come il presidente della Terza commissione in consiglio regionale Roberto Marcato, dice che l'espulsione di Vannacci dalla Lega «è una soluzione inevitabile e ovvia». C'è chi temporeggia, come il consigliere regionale vannacciano Stefano Valdegamberi: «Da quello che so io, il generale non ha preso nessuna decisione.

