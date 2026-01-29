Valmontone Hospital è scontro aperto Mattia PD | Diritto negato Forza Italia | Ipocrisia dimenticano i tagli di Zingaretti

Il dibattito intorno al Valmontone Hospital si scalda. I sindacati e i politici si affrontano a distanza di polemiche e accuse. Mattia del PD dice che viene negato un diritto ai cittadini, mentre Forza Italia risponde parlando di ipocrisia e ricordando i tagli fatti da Zingaretti. La protesta, partita come un presidio sindacale, si trasforma in uno scontro più acceso tra le parti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.