Valanga investe sciatori fuori pista a Foppolo uno sommerso e recuperato - Foto e video

IL DISTACCO DI NEVE. Slavina sotto il paravalanghe del Valgussera, lato Canalino, poco prima delle 11. Nove sciatori coinvolti, non risultano dispersi. «Piste sicure, ricordiamo che i divieti non esistono per caso». Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Foppolo, in un’area fuori pista sotto il paravalanghe Valgussera, lato Canalino. La lastra si sarebbe staccata poco prima delle 11, coinvolgendo due gruppi formati rispettivamente da 6 e 3 sciatori. Uno sciatore è rimasto sommerso e recuperato, non sarebbe in gravi condizioni. È intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato da Sondrio, impegnato nelle ricerche di eventuali persone rimaste sotto la neve: al momento, però, non risulterebbero dispersi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

