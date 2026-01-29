val fortore i carabinieri recuperano materiale informatico rubato da una scuola e denunciano un uomo

I carabinieri di Val Fortore hanno ritrovato tutto il materiale informatico rubato da una scuola del paese. Gli uomini dell’Arma hanno anche denunciato un uomo ritenuto responsabile del furto. L’intera operazione arriva dopo giorni di indagini sul territorio, che hanno portato al recupero di tutti i dispositivi trafugati.

I carabinieri hanno rinvenuto dispositivi informatici trafugati da una scuola e denunciato l’autore del furto, nell’ambito delle indagini sul territorio.. Nel corso di servizi specificatamente finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori in danno degli istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato un dipendente di una scuola per il reato di ricettazione. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione del centro fortorino hanno effettuato un attento controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato un ipad, un personal computer portatile ed un tablet, che, all’esito di immediati accertamenti, eseguiti in collaborazione con il dirigente e con il personale amministrativo di un istituto scolastico locale, sono risultati mancanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno recuperato materiale informatico rubato da una scuola nel Val Fortore.

A Catania, un monopattino elettrico è stato rubato presso una scuola, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

