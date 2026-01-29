V-care | la skincare intima è marketing o vera necessità?

Da qualche anno molte donne si chiedono se la V-care sia solo marketing o davvero una necessità. Nei negozi si trovano detergenti, sieri, gel e creme specifiche per l’intima, e molte le usano regolarmente. Qualcuna sostiene che sia una routine utile, altri invece pensano che si tratti solo di una tendenza commerciale. La discussione continua, mentre sul mercato aumentano i prodotti dedicati alla cura della zona più delicata del corpo femminile.

Da qualche anno il mercato della cura femminile ha intrapreso una nuova strada, quella della V-care. Detergenti specifici, sieri, gel lenitivi, deodoranti, maschere e creme schiarenti sono diventati parte di quella che viene definita skincare intima: è proprio qui che nasce la controversia. Esiste un vero bisogno dermatologico o ginecologico, o si sta solo facendo leva sulle insicurezze delle donne? La promessa è la stessa che da decenni convince il consumatore davanti allo scaffale: idratare, ringiovanire, profumare, levigare. Ma questa volta non si parla della skincare viso o del corpo, bensì di una zona molto più specifica: la vulva. 🔗 Leggi su Amica.it

