Usa stop a detenzioni ed espulsioni in Minnesota

Un giudice federale in Minnesota ha deciso di bloccare temporaneamente le detenzioni e le espulsioni dei rifugiati. Ha ordinato il rilascio immediato di chi si trova in custodia, per rivedere i singoli casi uno ad uno. La decisione arriva dopo settimane di tensione sui controlli alle frontiere e le politiche di espulsione del governo. Ora, le autorità devono riesaminare tutte le pratiche di detenzione, mentre i rifugiati sperano in una svolta.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.