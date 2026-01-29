Usa stop a detenzioni ed espulsioni in Minnesota

Un giudice federale in Minnesota ha deciso di bloccare temporaneamente le detenzioni e le espulsioni dei rifugiati. Ha ordinato il rilascio immediato di chi si trova in custodia, per rivedere i singoli casi uno ad uno. La decisione arriva dopo settimane di tensione sui controlli alle frontiere e le politiche di espulsione del governo. Ora, le autorità devono riesaminare tutte le pratiche di detenzione, mentre i rifugiati sperano in una svolta.

In Minnesota un giudice federale ha ordinato lo stop a detenzioni ed espulsioni dei rifugiati, disponendo il rilascio immediato dei detenuti per la rivalutazione dei singoli casi. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

