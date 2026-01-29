I deputati democratici Usa Joaquin Castro e Jasmine Crockett sono andati a trovare il piccolo Liam Conejo Ramos, il bambino ecuadoriano di cinque anni che era stato arrestato dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. L’incontro è avvenuto in un centro di detenzione in Texas, dove il bambino si trova ormai da diverse settimane. La visita ha suscitato molte reazioni e riporta l’attenzione sulla politica dell’immigrazione e sulle condizioni dei minori coinvolti nelle operazioni di deportazione.

I deputati democratici Usa Joaquin Castro e Jasmine Crockett hanno fatto visita, in un centro di detenzione federale in Texas, al piccolo Liam Conejo Ramos, il bambino ecuadoriano di cinque anni che lo scorso 20 gennaio era stato preso in custodia a Minneapolis dagli agenti federali dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement), la controversa agenzia anti-immigrazione americana, nell’ambito dell’ operazione su larga scala che ha sconvolto la città nelle ultime settimane. Il bambino si trova ora nel centro di detenzione insieme al padre, anche lui arrestato dall’Ice. Castro ha spiegato che l’incontro con papà e figlio è durato per circa 30 minuti in un’aula all’interno del South Texas Family Residential Center a Dilley, vicino a San Antonio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, deputati dem fanno visita al bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice: “Chiede della mamma”

Approfondimenti su Liam Conejo Ramos

Liam, un bambino di cinque anni, è stato recentemente arrestato dall’ICE negli Stati Uniti insieme al padre e successivamente deportato.

Liam, il bambino di 5 anni arrestato con il padre nel Minnesota, è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas, a circa 2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Liam Conejo Ramos

Argomenti discussi: Se la violenza dell’Ice riporta gli Stati uniti allo shutdown; Ilhan Omar aggredita con una siringa a Minneapolis, Trump: È un complotto; Minnesota, de-escalation sull’Ice, aggressione deputata dem; Usa, i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell'Ice ma Trump la difende: In Minnesota una de-escalation.

Spruzzata con una siringa durante il comizio: attacco alla deputata Ilhan Omar. Trump: «È un'impostora»Ilhan Omar, deputata dem Usa, è stata aggredita durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la sua città natale, mentre parlava dal palco. Un uomo si ... leggo.it

Deputata dem Usa spruzzata con una sostanza sconosciuta mentre parla a MinneapolisIlhan Omar era a un'assemblea pubblica, bloccato un uomo ... msn.com

Usa, il Partito democratico ai suoi deputati: "Non andate a Minneapolis" #statiuniti x.com

Complimenti alle nostre concittadine Silvia Pignolo e Giulia Fioritto, che lo scorso 15 gennaio hanno entrambe ricevuto alla Camera dei Deputati il Premio “America Giovani per il Talento Universitario”. Il Premio è assegnato dalla Fondazione Italia-USA ed è - facebook.com facebook