Usa deputati dem fanno visita al bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice | Chiede della mamma

I deputati democratici Usa Joaquin Castro e Jasmine Crockett sono andati a trovare il piccolo Liam Conejo Ramos, il bambino ecuadoriano di cinque anni che era stato arrestato dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. L’incontro è avvenuto in un centro di detenzione in Texas, dove il bambino si trova ormai da diverse settimane. La visita ha suscitato molte reazioni e riporta l’attenzione sulla politica dell’immigrazione e sulle condizioni dei minori coinvolti nelle operazioni di deportazione.

I deputati democratici Usa Joaquin Castro e Jasmine Crockett hanno fatto visita, in un centro di detenzione federale in Texas, al piccolo Liam Conejo Ramos, il bambino ecuadoriano di cinque anni che lo scorso 20 gennaio era stato preso in custodia a Minneapolis dagli agenti federali dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement), la controversa agenzia anti-immigrazione americana, nell’ambito dell’ operazione su larga scala che ha sconvolto la città nelle ultime settimane. Il bambino si trova ora nel centro di detenzione insieme al padre, anche lui arrestato dall’Ice. Castro ha spiegato che l’incontro con papà e figlio è durato per circa 30 minuti in un’aula all’interno del South Texas Family Residential Center a Dilley, vicino a San Antonio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

