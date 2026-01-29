Urbanistica le opere PNRR e PNC che si realizzeranno in provincia

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state 'salvate' dall'applicazione della legge regionale 122022, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari. "Questi investimenti – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore regionale all'urbanistica Filippo Boni - sono molto attesi dai territori ed hanno un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro, ma con procedure ordinarie avrebbero potuto superare i termini stringenti per la realizzazione delle opere, fissati dai Piani al 2026.

