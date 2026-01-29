Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Gli appassionati di Uomini e Donne possono già ripassare l’ultima puntata. La replica andrà in onda su Mediaset, su Canale 5, e sarà disponibile in diversi orari durante la settimana. Chi si è perso la puntata in diretta può recuperarla facilmente, collegandosi alla programmazione del canale o cercando la versione online. Il dating show di Maria De Filippi resta tra gli appuntamenti più seguiti del palinsesto, e molti utenti cercano spesso i modi per rivedere le scene più salienti.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Uomini e Donne, Trono Over - La dedica di Carlo a Sabrina

