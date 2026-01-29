Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. I fan seguono con attenzione le storie del Trono Over e del Trono Classico, sperando di scoprire chi si farà avanti tra i protagonisti. La diretta di oggi promette colpi di scena e confronti tra i partecipanti, mentre gli ascolti continuano a salire.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 29 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Magda interrompe la conoscenza con Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Gemma. La dama sta conoscendo Mauro, ma non sembra particolarmente interessata dal cavaliere. In studio Tina e Maria De Filippi la invitano a riflettere sul suo comportamento. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 29 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (29 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 7 gennaio 2026 in streaming su Witty TV.

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta streaming del 8 gennaio 2026.

Uomini e Donne, anticipazioni: Mauro e Tiziana escono insieme, studio in lacrime per una propostaIeri, mercoledì 28 gennaio 2026, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni: notti intime, tradimenti e una proposta di matrimonio ... comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio 2026: Ciro fa una rivelazione choc su MartinaUomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: Ciro Solimeno fa una rivelazione sul trono di Martina De Ioannon, Cristiana verso la scelta. mondotv24.it

«Non voglio chiedere nulla a nessuno. » Elisabetta, la nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha lasciato il segno nelle ultime puntate, conquistando il pubblico con il suo carattere deciso. Fin dal suo ingresso nello studio, si è fatta notare per il facebook