Uomini e Donne Agnese e Roberto sposi | data delle nozze e novità

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Roberto Priolo ha fatto la sua proposta ad Agnese De Pasquale. L’ex cavaliere ha chiesto ufficialmente di sposarla, lasciando tutti senza parole. Ora, i due sono in attesa di decidere quando saranno le nozze.

Uomini e Donne regala ancora emozioni. Durante la registrazione del 28 Gennaio 2026 l’ex cavaliere Roberto Priolo ha chiesto ad Agnese De Pasquale di sposarlo. Un momento inatteso, accolto con lacrime e applausi in studio, che segna un passaggio importante nel percorso della coppia nata nel trono over. Nelle ore successive, anche i social hanno confermato il clima di felicità, con una dedica pubblica che ha emozionato i fan. E ora la curiosità si sposta su cosa accadrà dopo. U&D: Salvatore Di Carlo spiazza sul processo Mediaset-Raffaella Mennoia Fiori d’arancio nel Trono Over di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

