uno spazio per i giovani finanziamento da 4milioni per offrire nuovi servizi

Un finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro arriva per creare uno spazio dedicato ai giovani nel Valdarno aretino. Il progetto prevede l’attivazione di nuovi servizi e iniziative per i ragazzi della zona. La somma, proveniente da fondi pubblici, vuole offrire un punto di riferimento per i giovani, migliorando le opportunità e le strutture a loro disposizione. Nei prossimi mesi, le amministrazioni locali lavoreranno per definire i dettagli e mettere in piedi le prime attività.

Un finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro segna un passo significativo per le politiche giovanili del Valdarno aretino. Grazie al progetto nazionale " DesTEENazione – Desideri in azione ", promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finanziato dal Fondo sociale europeo, il territorio ospiterà uno dei 92 spazi multifunzionali per adolescenti previsti in tutta Italia. Il progetto, presentato dal Comune di San Giovanni Valdarno come capofila dell’ambito territoriale sociale Valdarno aretino nell’ambito della Conferenza zonale dei sindaci, riceverà 3.659.379,20 euro nell’arco di tre anni e porterà alla nascita di un Teen hub in via Mannozzi 24, presso una struttura della cooperativa sociale Koinè a San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

