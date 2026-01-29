UNHUMAN

Una mostra con 18 sculture in bronzo si tiene a Milano, inserita nel programma di ART CITY 2026. L’esposizione presenta opere di artisti contemporanei e invita i visitatori a riflettere sull’essere umano attraverso sculture dal forte impatto visivo. La mostra è aperta al pubblico fino alla fine dell’evento e si svolge in un’area centrale della città, attirando appassionati e curiosi.

La mostra, composta da una selezione di 18 sculture in bronzo, si inserisce nell'ambito di ART CITY 2026. L'allestimento è realizzato in collaborazione con Pantheon Service. di Malisa Catalani indaga il corpo femminile come luogo di trasformazione e superamento dell'identità codificata. Le sculture in bronzo nascono da una matrice classica ma infrangono il modello armonico greco attraverso fratture, assenze e tensioni luminose. Il corpo, tradizionalmente pensato come forma completa e chiusa, diventa superficie instabile, vulnerabile e in continua metamorfosi, segnato da energie interne che ne modificano la presenza.

