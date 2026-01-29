Un’emozione il debutto ora voglio crescere

Steven Nador ha fatto il suo debutto con il nuovo club e già si capisce che vuole crescere. Dopo aver lasciato la Spal, il difensore ha esordito con entusiasmo, parlando di emozioni e di un desiderio di migliorarsi. La strada è appena iniziata, ma il suo atteggiamento sembra promettere bene.

L’uomo nuovo dei gialli. Incipit banale? Forse, ma la realtà è questa quando si parla di Steven Nador, il difensore arrivato in estate dopo il fallimento della Spal. Ben conosciuto da Andrea Catellani per i suoi trascorsi ferraresi e prima ancora nel Chievo ("il direttore è stato sinora una figura importantissima per la mia carriera."), il difensore è rimasto dietro le quinte, salvo una fugace apparizione al Braglia nei minuti di recupero contro la Juve Stabia, per un girone intero. E dunque, quando a Pescara il suo nome è apparso nella lista dei titolari c’è stata un po’ di inevitabile sorpresa: una sorpresa che alla fine dei novanta minuti dello stadio Adriatico è diventata ‘piacevole’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un’emozione il debutto, ora voglio crescere" Approfondimenti su Steven Nador Napoli, Buongiorno: "Che emozione il debutto in casa in Champions. Ma ora serve segnare" Samb, D’Alesio carico per il debutto: "Voglio vedere coraggio e intensità" Filippo D’Alesio si prepara al debutto sulla panchina della Sambenedettese, dopo un’intensa fase di insediamento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Morphide - Of Healing Pt. I – Denial REACTION | EVOLUTION IN PROGRESS Ultime notizie su Steven Nador Argomenti discussi: Modena FC – Resto del Carlino – Nador: Un’emozione il debutto, ora voglio crescere; A 11 anni il debutto musicale di Martin Mondelli insieme al padre Marco; Il debutto di Nespoli negli Emirati Arabi Uniti; Futsal EURO 2026, è l’ora del debutto azzurro. Samperi: Col Portogallo in campo a viso aperto. Vergara, l’esordio al Maradona: Un’emozione unica, al 60’ ero cottoNon mi aspettavo di giocare dall’inizio, è stata una sorpresa. Antonio Vergara si gode il debutto da titolare in Serie A con la maglia del Napoli dopo la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Un ... cronachedellacampania.it Samb, D’Alesio carico per il debutto: Voglio vedere coraggio e intensitàQuesti primi giorni alla Samb sono stati molto intensi. Queste le prime parole di Filippo D’Alesio, il neo tecnico rossoblù che è pronto all’esordio sulla panchina rivierasca questo pomeriggio alle ... ilrestodelcarlino.it La nipote di Re Giorgio racconta a La Repubblica l'emozione per il debutto alle sfilate di Parigi e gli ultimi giorni dello stilista: "Ha aperto gli occhi, ha sorriso e se n’è andato" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.