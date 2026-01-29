La prima automobile brevettata nel 1886 da Benz ha cambiato il modo di muoversi. Da allora, il veicolo si è evoluto, diventando parte integrante della vita quotidiana. La sua invenzione ha aperto la strada a un settore che ogni anno mette in moto milioni di persone in tutto il mondo.

Prima andavano a biada. Poi, dopo sporadici esperimenti col vapore, arrivò lei. O lui, era un triciclo. Ad ogni modo, si tratta della prima automobile in senso moderno, quindi dotata di un motore a combustione interna. Era tedesca. La costruì Carl Benz. Il suo nome, intriso di fantasia: Patent Motorwagen, cioè veicolo a motore brevettato. Quel brevetto porta la data del 29 gennaio 1886, ben 140 anni fa. Sembra la preistoria, tuttavia si era nel pieno della rivoluzione nelle comunicazioni (il trasporto è una delle principali forme di comunicazione): dieci anni prima Alexander Graham Bell aveva registrato ufficialmente l’invenzione del telefono soffiandola ad Antonio Meucci; nove anni dopo Guglielmo Marconi avrebbe effettuato il primo esperimento che avrebbe portato alla nascita della radio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un'auto di 140 anni: tutto è cominciato da Benz

Roma, 140 anni di Mercedes-Benz: parata spettacolare tra storia e futuroUn serpentone di metallo lucente, dagli storici modelli d'epoca alle più recenti innovazioni elettriche, ha attraversato le vie di Roma in una parata che ha trasformato il cuore della città in una pas ... ansa.it

Mercedes celebra 140 anni a Roma con una parata di 60 autoLa casa tedesca festeggia il suo anniversario con una sfilata di modelli storici e contemporanei, tra cui la CLA, Auto dell'Anno 2026 ... msn.com

